Full immersion Roma

Domani al Sinigaglia lo spareggio Champions contro il Como e giovedì all'Olimpico il ritorno degli ottavi contro il Bologna. In cinque giorni la Roma si gioca il suo futuro (o quasi) in questa stagione. In campionato e in Europa League. Gasperini, parlando martedì di quel che è rimasto del suo gruppo, ha caricato big e giovani, chiamati a dare il meglio nella fase cruciale dell'annata. Concetto che ha ripetuto alla presentazione del nuovo sponsor (Eurobet.live). «È il momento decisivo. Lo affronteremo ancora con più spinta». (...) La maggior parte dei titolari dovrà scendere in campo in entrambe le partite. A parte Svilar, almeno cinque giocatori di movimento: Mancini, Celik, Wesley, Cristante e Malen. A loro, e dipenderà dalle condizioni fisiche da valutare oggi prima della partenza per Como, si possono aggiungere anche Hermoso e Koné. Il francese ha più chance dello spagnolo. Il difensore appena rientrato - mezz'ora, nella ripresa, a Bologna, dopo essere mancato nelle ultime cinque partite (in campionato non gioca da 2 febbraio a Udine), e Koné, fermato la mattina del match di coppa. Se daranno garanzie, partiranno entrambi dall'inizio.(...) Cristante tornerebbe in mediana, accanto a Koné, se recupera. In questo caso, turno di riposo per Pisilli. Dietro, invece, dipende da come sta Hermoso. Mancini farà il centrale. Poi due maglie per tre: Celik, Ghilardi e appunto lo spagnolo. (...)

(corsera)