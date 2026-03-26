Freuler chiama l'Italia e sposta il futuro: «Ho dei progetti, ma non ho ancora deciso»

Il presente è Svizzera-Germania, derby teutonico che andrà in scena domani notte a Basilea. Ma è il suo futuro che ha tutta l'aria di essere un libro ancora tutto da scrivere. Chissà se nella testa di Remo Freuler, a pochi mesi dalla scadenza del contratto col Bologna, c'è almeno un abbozzo di trama. Ieri, parlando dal ritiro della nazionale elvetica, il faro del centrocampo rossoblù si è tenuto aperte tutte le porte . «Il mio futuro non lo conosco ancora nemmeno io, ho qualche progetto, ma quello che succederà si capirà solo in estate». Secondo indizio: «Non sono contrario a rimanere in Italia, ma sto valutando tutte le opzioni». Ultima traccia: «Al momento non riesco però a immaginare un mio ritorno in Svizzera». Mettendo insieme le tessere del puzzle, non è che la soluzione del rebus appaia vicina. Certo, a Casteldebole sono in pochi a scommettere che Remo a luglio salirà a Valles con addosso la maglia del Bologna. Forse ci contano di più a Trigoria, se è vero che Gasperini farebbe carte false per riabbracciare a Roma colui che a Bergamo era uno dei suoi pupilli. Il quotidiano svizzero di lingua tedesca `Blick' ieri scriveva che a Freuler non dispiacerebbe allungare l'avventura con il Bologna, ma che a fronte della richiesta di un contratto biennale gli sarebbe stato proposto un contratto annuale con opzione sulla seconda stagione. (...)

(Il Resto del Carlino)