Finali horror, pochi gol e punti persi: Gasp parla alla squadra

LEGGO (F. BALZANI) - L'amarezza di un'occasione persa e la consapevolezza di un gioco sempre più identitario. Il giorno dopo il pari pazzesco con la Juve in casa Roma c'è un mix di sensazioni anche se prevale il rammarico per aver gettato al vento due punti di platino. Oggi alla ripresa Gasperini parlerà con la squadra per capire la gestione di alcune situazioni nei minuti finali soprattutto da parte dei nuovi entrati come El Aynaoui e Zaragoza. Il dato infatti è evidente: sono cinque i punti persi per delle reti subite nell'ultimo quarto d'ora. E la Roma tra le big è la squadra che ne incassa di più dal 76' ai minuti di recupero (7) insieme all'Inter. Ma i finali sono horror anche per i dati sui gol segnati. Gasperini ieri è stato chiaro: «Le altre squadre in quelle situazioni addrizzano le partite». L'Inter nell'ultimo quarto d'ora ha segnato 17 gol, la Juve 12, il Milan 11. Anche Como (10) e Napoli (8) hanno fatto meglio di Malen e compagni che sono fermi a 6. Serve una svolta anche sotto questo punto di vista. Intanto Gasp ritroverà Dybala che ieri è diventato papà della piccola Gia e che è pronto per tornare finalmente in campo contro il Genoa. Maggiori dubbi su Soulé che continua le terapie per la pubalgia mentre Hermoso punta a tornare in gruppo a metà settimana. Un recupero fondamentale quello della Joya che potrà non dovrà togliere luce a Pisilli. Il centrocampista ha giocato una gara gigantesca contro la Juve. Basta guardare i numeri: 95% precisione passaggi, 1 assist, 13 recuperi palla e 5 chiusure difensive. Una prestazione top che ha fatto drizzare sempre più le antenne di Gattuso in ottica play off per il Mondiale. Intanto se lo coccola la Roma che ieri ha ricevuto la candidatura di un altro figlio cresciuto nella capitale. «Mi piacerebbe tornare, ho lasciato il discorso a metà a Roma e vorrei esultare sotto la Sud», ha detto a sorpresa Calafiori, dal 2024 all'Arsenal.