Finali di stagione a tutta: sono i due mesi di Gasp

LEGGO (F. BALZANI) - «I conti si fanno alla fine». Lo ha ribadito tante volte Gasperini nelle ultime settimane. E al netto di polemiche e diatribe interne alla Roma, il focus del tecnico resta sulla corsa al piazzamento Champions che vivrà ad aprile il suo periodo più caldo. Lo sa bene Gasp che proprio nel mese del dolce dormire ha fatto sognare l'Atalanta nell'ultimo decennio. Nei 9 anni con la Dea, nelle ultime otto partite di campionato, il tecnico ha sbagliato una sola stagione, nel 2021/22 con 7 punti in 8 gare, con l'Atalanta ottava e fuori dalle coppe. Poi solo grandi risultati. Il top nel 2023/24 con 19 punti e un quarto posto che valse la Champions proprio nel rush finale. Ma anche nelle altre annate sono arrivati risultati più che positivi con una media di 17 punti a stagione, esclusa appunto quella del 2022. Un obiettivo alla portata della Roma e che potrebbe bastare per agganciare e magari superare il Como al quarto posto. Gasperini si affida alla preparazione atletica che vivrà in questi giorni di sosta un lavoro supplementare. Il tecnico potrà contare anche sul rientro di Soulé e su un Vaz in più che può rappresentare un'alternativa in coppia con Malen rispetto al solito assetto. Speranze di Champions, quindi, ce ne sono ancora al netto di un calendario complicato che vedrà la Roma impegnata tra le altre con Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio. Ovviamente passi falsi non sono più ammessi. Intanto è già iniziata la caccia agli svincolati per la prossima stagione. Oltre a Brandt in uscita dal Dortmund e che ha già avuto più di un contatto col ds Massara occhi anche su Martin del Genoa e su El Karouani del Twente per rinforzare quelle fasce spesso a basso rendimento (Wesley escluso). Un segnale della società anche a Gasperini che ha ribadito di volere garanzie per una Roma in grado di lottare per lo scudetto nella prossima stagione. Quella del centenario, in cui non è possibile sbagliare.