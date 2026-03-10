Finali da horror, ultimi minuti letali per la Roma: incassa tanti gol e non segna mai

LEGGO (F. BALZANI) - Ora trema la Roma. La sconfitta di Marassi ha prolungato il sapore amaro dopo il gol di Gatti di una settimana fa e ha gettato i giallorossi in una condizione paradossale: dal possibile +7 sul quinto posto alla paura di retrocedere in zona Conference. Un crollo improvviso in due finali di gara, un'abitudine dolorosa considerato che la squadra di Gasp ha perso 6 punti in questo girone di ritorno per gol subiti nel finale e rimonte subite. Dopo Cagliari, Napoli e Juve è arrivato il sorpasso anche del Genoa. La squadra non riesce a tenere alta l'attenzione negli ultimi minuti a tra le big è quella che incassa di più nell'ultimo quarto d'oro: otto gol. Ma i finali sono horror anche per le reti segnate. L'Inter nell'ultimo quarto d'ora ne ha segnate 17, la Juve 13, il Milan 11. Anche Como (11) e Napoli (8) hanno fatto meglio di Malen e compagni che sono fermi a 6. E nessuno di questi ha portato punti in più. A ciò si aggiunge una difesa non più di marmo: 7 gol subiti nelle ultime 4 gare. Ma a fare la differenza in questo momento è soprattutto l'avarizia di scelte nel reparto offensivo. A Genova sono stati appena 3 i palloni portati oltre la trequarti da Venturino e Pellegrini, una coppia bocciata nel tentativo di sostituire Dybala e Soulè. Le critiche più feroci sono per l'ex capitano che, oltre a non assistere Malen, ha provocato goffamente il rigore del vantaggio genoano. Per Lorenzo gli alibi sono finiti così sembrano ormai al lumicino le speranze di rinnovo. In questa stagione ha segnato un solo gol su azione. Sui social Pellegrini ha provato a scusarsi, ma i commenti dei tifosi sono spietati. Tra Bologna e Como, però, Gasperini avrà ben poche alternative. La buona notizia di ieri arriva da Hermoso che è tornato ad allenarsi in gruppo, ma il ritorno che il tecnico vorrebbe è quello di Soulè. L'argentino si è visto in campo ma solo per lavoro individuale, l'obiettivo è tornare disponibile per uno dei due prossimi impegni che rischiano di diventare decisivi. Infine è arrivata la fumata bianca per il main sponsor: sarà Eurobet.live ed esordirà già domenica col Como. Contratto di tre anni a 16 milioni di euro a stagione.