Ferraris pieno. Martin spinge sulla sinistra

Cercasi un'impresa per continuare una serie positiva: infatti il Genoa ha guadagnato quattro punti nelle ultime due sfide al Ferraris contro la Roma in campionato: vittoria per 4-1 il 28 settembre 2023 e pareggio per 1-1 il 15 settembre 2024, nell'ultima partita di De Rossi da allenatore della Roma. [...]
Si punterà ancora una volta sull'effetto Ferraris che si dovrebbe presentare col tutto esaurito: attesi oltre 32mila spettatori. Si ragiona sul modulo vista l'assenza di Baldanzi: cresce la candidatura di Martin come esterno di centrocampo sulla fascia sinistra. A quel punto l'ipotesi più concreta sarebbe quella di adottare il 3-5-2 con Ellertsson spostato sulla linea mediana al fianco di Frendrup e Malinovskyi.
(corsport)