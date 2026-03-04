Europa League: divieto per i tifosi, niente Bologna. Dybala neo papà in permesso, ora il Genoa per ripartire

Niente deroga. L'Osservatorio Nazionale ha confermato il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi, residenti nella provincia di Roma, nella sfida degli ottavi di finale di Europa League a Bologna il 12 marzo. La linea resta quella già tracciata nei mesi scorsi a seguito degli scontri autostradali con gli ultrà della Fiorentina.

Un giorno di permesso per godersi la nascita della piccola Gia e stare vicino alla moglie Oriana. Ma oggi Paulo Dybala tornerà ad allenarsi (...) con l'obiettivo di essere titolare domenica contro il Genoa e aiutare la Roma nello sprint per un posto in Champions. L'argentino è rimasto in panchina con la Juventus, ma (...) il ginocchio non crea più problemi e Dybala supporterà Malen nell'assalto alla squadra di De Rossi.

Restano in forte dubbio, invece, Hermoso e Soulé che (...) hanno lavorato a parte e puntano a tornare tra Bologna (Europa League) e Como. Al posto dello squalificato Wesley, invece, è pronto Rensch che ha convinto Gasperini contro la Juventus.

(gasport)