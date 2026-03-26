EI Karouani e Martin per la fascia sinistra

Riscatti in vista e svincolati interessanti. Nonostante diatribe e polemiche interne, i Friedkin sono già al lavoro per il mercato della prossima estate con l'obiettivo di far crescere ulteriormente il valore della rosa. Confermato l'interesse per Julian Brandt in uscita dal Borussia Dortmund e voglioso di tornare a far coppia con Donyell Malen nella squadra di Gasperini, adesso a Trigoria si guarda anche alle fasce. In particolare all'Olanda, dove gioca (ancora per poco) Souffian EI Karouani, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con l'Utrecht. Terzino sinistro classe 2000, è dotato di doppio passaporto: olandese e marocchino. L'esterno, autore di ben 10 assist in questa stagione di EredIvisle, è in uscita e piace anche ad altre squadre europee, in particolare a Leeds e Marsiglia. Stesso ruolo per Aaron Martin del Genoa, anche lui messo nel mirino dal d.s. Massara. (...)

(gasport)