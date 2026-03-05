E ora serve pure il 10 alla squadra: Dybala verso il rientro col Genoa

Trovato il nove, ora bisogna tornare ad avere il dieci. Quell'elemento in grado di fornire assist, imprevedibilità e fantasia a un reparto che è tornato a segnare grazie a Malen. E nella Roma quel giocatore è Paulo Dybala che ieri ha svolto lavoro differenziato. Ma nessun allarme, lo step era previsto dal programma dopo il giorno di permesso avuto per la nascita della figlia. Oggi l'argentino, a meno di sorprese, tornerà in gruppo per rispondere presente col Genoa. (...) Prosegue, invece, il calvario di Ferguson. Che ieri è tornato a Brighton (Inghilterra), dove sosterrà una visita specialistica per risolvere il problema alla caviglia. Al vaglio l'ipotesi dell'intervento chirurgico che porterebbe a chiudere in anticipo l'esperienza con la Roma.

(gasport)