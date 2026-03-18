E l'Olimpico vuole tornare fortino. Nelle coppe 24 vittorie in 31 partite

La Curva Sud ha lanciato l'appello: "Spingiamo la squadra verso la vittoria". Pronta una scenografia nel settore più caldo del tifo mentre gli altri faranno da cornice con migliaia di bandiere giallorosse. (...) Serve una bolgia, quella delle emozionanti notti europee con Athletic, Bodo, Barcellona o - per fare un tuffo nel passato - col Dundee. Cè bisogno della spinta di tutti anche perché il periodo è delicato: la Roma non vince da quattro partite e in stagione non era mai successo. I biglietti staccati sono già oltre 62.300 e l'Olimpico viaggia verso il 79esimo sold out dell'era Friedkin. Dal 2021 tra Conference ed Europa League lo stadio si è trasformato in un vero e proprio fortino. Dal Trabznspor allo Stoccarda i successi in casa sono stati ben 24 in 31 gare. Solamente 4 le sconfitte con Betis, Bayer Leverkusen e le due di quest'anno con Lille e Viktoria Plzen. Tre i pareggi con Vitesse, Bodo e Feyenoord. (...) I numeri sono tutti dalla parte dei giallorossi ma come diceva Mourinho "la storia non gioca" e il pari dell'andata non fa dormire sereni. L'andamento casalingo della Roma è sicuramente positivo. In Serie A, per esempio, solamente

Inter (35) e Napoli (34) hanno fatto più punti di Malen e compagni (29). Ma nei grandi appuntamenti neanche la spinta del pubblico amico è servita. Che ci sia un problema con i big match ormai non è neanche più una notizia. (...) I ko sono arrivati con Inter e Napoli, poi i pareggi con Milan e Juventus. In mezzo anche il doppio tonfo con il Torino tra campionato e Coppa Italia oltre alle due sconfitte con Lille e Viktoria Plzen che hanno macchiato un percorso europeo fino ad oggi quasi perfetto. Il Bologna, invece, è stato battuto grazie al gol di Wesley alla prima giornata. (...) Passare il turno aiuterebbe anche le casse del club. La Roma fino ad oggi ha incassato 21,66 milioni di euro, l'accesso ai quarti ne garantirebbe altri 2,5 più l'eventuale guadagno di un altro scontato sold out contro una tra Aston Villa e Lille. Il percorso per Istanbul è pieno di ostacoli e la ferita di Budapest è ancora aperta. Gasperini, invece, sogna un altro trionfo. Da domani non si può più sbagliare per realizzare i sogni di tutti.

(Il Messaggero)