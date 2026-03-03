E ieri sera Gasperini a cena con Totti

Da semplice battuta a realtà. Totti e Gasperini alla fine sono andati veramente a cena insieme e lo hanno fatto ieri sera nel noto ristorante "Da Rinaldi al Quirinale". Francesco qualche giorno fa aveva già parlato di un incontro tra i due poi smentito da lui stesso su Instagram. (...) La sua volontà è quella di tornare a Trigoria, lo ha ribadito alla società e lo avrà anche detto a Gasperini ieri sera, nella cena che ha avuto l'intermediazione dell'ex Candela. Dopo il burrascoso addio nel 2019 ha voglia di tornare a lavorare per la Roma. Il nodo rimane il ruolo. Dan vorrebbe inserirlo gradualmente in società, magari partendo come consulente esterno e poi in futuro diventare una figura più operativa. (...)

(Il Messaggero)