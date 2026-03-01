Dybala spera nella chiamata last minute. È rebus sulla trequarti: Pisilli si candida

La posta in palio è altissima e Gasperini gioca a nascondere le carte, non diramando la lista dei convocati per la sfida contro la Juventus. Il grande punto interrogativo resta Paulo Dybala, che vorrebbe andare almeno in panchina, ma la decisione finale arriverà solo stamattina.

La sua presenza, comunque, non cambierà l'undici iniziale. Con Hermoso e Soulé out, la certezza in attacco è ancora una volta Donyell Malen, il giocatore più decisivo della Serie A dal suo arrivo. Alle sue spalle agirà una coppia inedita: Pellegrini e, a sorpresa, Niccolò Pisilli, provato tutta la settimana sulla sinistra e pronto a una grande chance proprio contro la squadra con cui esordì da titolare.

(...) Sulle fasce, nessun dubbio: Wesley a sinistra e a destra Celik, che sfida il suo possibile futuro. La Juventus è in forte pressing sul turco, in scadenza di contratto, e sembra in vantaggio sull'Inter.

Il vero rebus per Gasperini è in difesa. Senza Hermoso, Ghilardi è in vantaggio per completare il terzetto con Ndicka e Mancini. Ma non è da escludere una sorpresa, con il possibile passaggio alla difesa a 4, una soluzione che il tecnico ha provato e che potrebbe utilizzare per cambiare le carte in tavola. L'obiettivo è uno solo: battere la Juve e allungare in classifica.

