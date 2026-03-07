Dybala si è operato. Il professor Mariani: «Stop di 45 giorni»

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Tutte le altre strade avevano portato ad un vicolo cieco e l'ultima rimasta era quella dell'operazione chirurgica. Ed è proprio grazie all'intervento a cui è stato sottoposto ieri al menisco che Paulo Dybala spera di poter essere ancora utile alla Roma nella fase conclusiva della stagione. Come anticipato da Il Tempo, giovedì, dopo l'ennesimo dolore accusato durante l'allenamento in gruppo con i compagni, è stata presa la decisione di eseguire un'artroscopia diagnostica per capire l'effettiva entità del danno al ginocchio, visto che tutti gli esami diagnostici a cui si è sottoposto l'argentino da fine gennaio non avevano evidenziato particolari patologie.

Ieri mattina è quindi andato in scena il «test» definitivo, con l'intervento esplorativo eseguito a Villa Stuart da Pier Paolo Mariani. È proprio il professore a raccontarci come è andata e a prevedere un rientro in campo prima della fine del campionato: «Giovedì sera ci hanno portato il giocatore, che è stato sottoposto a risonanza magnetica. Aveva disturbi ripetuti, che si ripresentavano frequentemente. Per arrivare alla diagnosi abbiamo utilizzato macchine di alta tecnologia, che hanno permesso una ricostruzione tridimensionale. Abbiamo quindi deciso, insieme al dottor Petrucci (medico del club, ndr), di eseguire un'artroscopia diagnostica e poi, ovviamente, chirurgica nel contempo. Si è evidenziata una rottura, longitudinale, minima del menisco esterno, che è stato asportato in minima parte. Domani (oggi, ndr) potrà togliere la fasciatura, ma il giocatore voleva tornare subito a casa per vedere la sua bambina nata da pochi giorni».

Mariani entra poi nel dettaglio dei tempi di recupero del classe 1993: «Per un menisco esterno uscirà dall'area medica tra 45 giorni, poi saranno i preparatori, i medici e infine l'allenatore a decidere quando tornerà in campo. Quando l'ho salutato mi è sembrato risollevato per aver risolto il fastidico che si portava dietro da tempo». Tempistiche leggermente differenti da quelle comunicate dalla Roma nel bollettino medico ufficiale: «L' artroscopia ha evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno che è stata regolarizzata. Il calciatore dovrà seguire un percorso riabilitativo di circa 5 settimane».

Si prolunga quindi l'assenza della Joya, che si era fatto male al ginocchio contro il Milan nel match del 25 gennaio. Secondo i tempi stilati da Mariani, sarà costretto sicuramente a saltare le sfide con Genoa, le due con il Bologna in Europa League, Como, Lecce, Inter, Pisa e Atalanta, oltre all'eventuale doppio impegno ai quarti di finale in coppa. Una bella mazzata per le sue residue speranze di convincere la Roma a rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Nel frattempo, nei giorni in cui si sta preparando la sfida contro il Genoa di De Rossi, Gasperini ha avuto un contatto con i Friedkin: una call con i proprietari per fare un punto della situazione del club.