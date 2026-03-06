Dybala, il ginocchio fa male: salterà la sfida con il Genoa

II ritorno in gruppo c'è stato, ma non è andata come ci si aspettava. leri, infatti, Paulo Dybala ha alzato bandiera bianca ed è destinato a un nuovo stop. L'argentino dopo qualche minuto di allenamento ha avvertito un altro fastidio al ginocchio sinistro. (...) Una doccia gelata sulle speranze di Gasp e di tutti i tifosi in vista della sfida col Genoa e non solo. In queste ore si capirà come intervenire, senza escludere un intervento di pulizia del ginocchio che lo terrebbe fuori per circa un mese e che era stato già paventato. (...) Le strade della Roma e di Dybala sono destinate a separarsi in estate (il Boca Juniors è pronto all'assalto). Con quella di domenica saranno ben 15 le gare saltate dall'argentino in questa stagione. Un problema per Gasperini che non recupererà nemmeno Soulé e che a Marassi contro il Genoa e orientato ad utilizzare Pisilli sulla trequarti.

(gasport)