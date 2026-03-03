Dybala diventa papà e punta il Genoa

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Fiocco rosa in casa Dybala. Ieri, la moglie del numero ventuno della Roma Oriana Sabatini ha dato alla luce la piccola Gia. La primogenita della coppia argentina è venuta al mondo - qualche giorno prima del previsto - al Policlinico Gemelli e la Joya ha condiviso un primo scatto sui social: «Un applauso a mamma e papà». Un'immensa gioia dopo l'amarezza vissuta domenica all'Olimpico. Dybala ha assistito dalla panchina alla rimonta della Juventus. L'argentino è tornato tra i convocati dopo il problema al ginocchio che lo ha tenuto fermo per un mese, ma la scarsa condizione atletica non gli ha permesso di collezionare minuti. La Roma riprenderà ad allenarsi oggi pomeriggio, dopo il giorno libero concesso da Gasperini, e Dybala avrà una settimana intera per avvicinarsi alla migliore forma. L'obiettivo è rientrare in campo con il Genoa e, magari, dedicare la prima esultanza alla sua Gia. Giorni decisivi anche per testare le condizioni di Soulé. «Navighiamo un po' a vista», aveva affermato Gasp prima della Juventus. Dopo aver riposato la scorsa settimana, l'argentino punta al rientro in gruppo per strappare una convocazione domenica. Discorso valido pure per Hermoso, frenato da un risentimento all'ileopsoas. Su Ferguson, invece, non è ancora stata presa nessuna decisione su come procedere dopo le visite in Inghilterra e il nuovo controllo effettuato pochi giorni fa. Resta sullo sfondo l'ipotesi dell'operazione per provare a superare definitivamente i problemi alla caviglia che hanno condizionato la stagione dell'irlandese.