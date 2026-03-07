Dubbio sulla sinistra per Gasperini

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - A Marassi inizia il piccolo tour de force della Roma. Cinque partite in due settimane, prima della sosta per le nazionali, da cui Gasperini proverà a ottenere il massimo nonostante le assenze. A cominciare da Wesley, che contro il Genoa di De Rossi dovrà scontare una giornata di squalifica. A sostituire il brasiliano, sulla corsia di sinistra, sarà uno tra Rensch e Tsimikas. L'olandese è reduce dalla prestazione convincente contro la Juventus ed è leggermente favorito sul greco per una maglia da titolare. Sarà ancora assente Hermoso, che sta superando i problemi fisici ed è pronto a tornare in gruppo la prossima settimana.

Spazio, dunque, a Ghilardi che andrà a completare il terzetto con i due diffidati - oltre ad El Ayanoui - Mancini e N'Dicka. Entrambi dovranno fare attenzione a non rimediare un cartellino giallo che li costringerebbe a saltare lo scontro diretto con il Como. Nessun calcolo per Gasp, nonostante giovedì ci sia l'andata degli ottavi di finale di Europa League sul campo del Bologna. In mezzo al campo viaggia verso la conferma la coppia composta da Koné e Pisilli, con Cristante nuovamente avanzato sulla trequarti ed El Aynaoui pronto ad entrare a gara in corso. Le assenze si concentrano soprattutto nel reparto offensivo.

Davanti il tecnico di Grugliasco dovrebbe puntare su Pellegrini e Malen. Sono limitate, infatti, le possibilità di vedere Zaragoza o Venturino in campo dal primo minuto. Ancora indisponibile Soulé, che Gasp spera di riabbracciare la prossima settimana.