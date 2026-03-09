Dubbio Soulé. L’emergenza si allarga alla difesa

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - [...] La trasferta in Liguria, col passo falso in casa del Genoa, non ha portato altri infortuni, ma una squalifica sì: quella di Ndicka. Evan, diffidato, è stato ammonito da Colombo e il centrale ivoriano non potrà presenziare al centro della difesa nello scontro diretto col Como di domenica prossima.

Prima però tutti i pensieri possono andare alla coppa, al ritorno dell’Europa League, anche se questo arriverà entro i confini italiani. [...] A Bologna ritroverà Wesley, ma dovrà fare a meno di Mancini, squalificato dopo il rosso rimediato ad Atene. Da valutare le condizioni di Soulé e Hermoso. Matias combatte da tempo con la pubalgia, mentre lo spagnolo ha dovuto fare i conti con una serie di fastidi muscolari. [...]