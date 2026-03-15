Dubbio Perrone, Convocato Diao. Sinigaglia pieno

Sinigaglia tutto esaurito per la sfida di Champions contro la Roma. Biglietti polverizzati già a inizio settimana. Fabregas conta molto sul calore della sua gente, l'effetto "Bombonera" lo chiama, in riferimento al famosissimo stadio del Boca di Buenos Aires.

L'anno scorso in casa Fabregas vinse 2-0 con gol di Gabrielloni e Paz., entrambi nel recupero: sulla panchina giallorossa sedeva Claudio Ranieri. (...) Contro Gasperini, Fabregas viene da due sconfitte, cocente quella nell'andata all'Olimpico in cui lo spagnolo perse per infortunio anche Diao e

Addai. Il senegalese potrebbe essere il protagonista della sfida. Le motivazioni non gli mancano: in questa stagione ha giocato con il contagocce a causa dei muscoli di cristallo. Vuole ritornare a essere decisivo. (...) All'ala destra il favorito è Vojvoda, dall'altro lato sorprenderebbe la rinuncia a Baturina, l'uomo più in forma: in gol a Cagliari e nel 2026 altre tre volte, compresi tre assist. In dubbio l'impiego dall'inizio di Perrone dopo la brutta botta presa a Cagliari. L'argentino si è allenato con più intensità nel corso della seconda metà della settimana e il fatto che sia stato convocato alza la percentuale di vederlo titolare. Il suo sostituto naturale in mezzo al campo è Sergi Roberto. Ma occhio anche all'arretramento di Baturina con Jesus Rodriguez alto a sinistra.

(gasport)