Domani esordio di Eurobet.live sulla maglia

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Una lunga ricerca giunta al termine. Eurobet.live ufficializza il Main Sponsor della Roma per la restante parte della stagione in corso e le prossime tre. E l'esordio avverrà domenica sulla maglia arancione che il club indosserà a Como. «E un momento importante per it club. Tutti sanno che la stagione 2027/28 sarà storica perché a quella del centenario. Con it partner pianificheremo delle iniziative per celebrare questa ricorrenza» - ha affermato Michael Gandler, Chief Business Officer del club, nella conferenza stampa andata in scena ieri presso it Salone delle Colonne. Ampiamente soddisfatto anche Andrea Faelli, Ceo di Eurobet Italia: «Sono contento per l'azienda e orgoglioso come romanista. Abbiamo scelto la Roma perché condividiamo i valori del rispetto delle regole, dello spirito di squadra, e del lottare sempre e comunque. Per noi il centenario è importante, ma non l'unica ragione per cui abbiamo concluso questo accordo. E la ciliegina sulla torta». L'accordo consentirà alla Roma di percepire 13 milioni all'anno più bonus legati alle prestazioni. Se il club, ad esempio, dovesse qualificarsi in Champions League, la prossima stagione incasserebbe circa 20 milioni tra Eurobet.live e Wizz Air (sponsor di manica). Un primo introito dal Main Sponsor verrà registrato entro questa stagione, permettendo alla Roma di alleggerire la cifra di plusvalenze da effettuare entro il prossimo 30 giugno.