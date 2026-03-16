E per la terza partita di fila, Gian Piero Gasperini se la prende con gli arbitri. Dopo Genova (il mancato rigore su Koné) e Bologna (arbitro che a suo dire ha permesso l'eccessiva aggressività rossoblù), ieri a Como ha affondato il colpo sull'espulsione di Wesley: «Non era fallo per niente. Non è la prima volta che il Como usufruisce di queste cose, che sono cercate, anche troppo. Loro sono una squadra forte, ma non stimo i loro comportamenti, in campo e in panchina».

La furia contro Fabregas é totale. Ma, per quanto legittime le proteste, è fuorviante ridurre la sconfitta della Roma al tema arbitrale. [...] La verità racconta di una squadra che si è accartocciata su se stessa: dietro agli alibi delle poche scelte in fase offensiva, c'è una Roma che ieri ha tirato una sola volta in porta in 90 minuti - col rigore di Malen appunto - e solo in un'altra occasione è andata vicina a rendersi pericolosa. [...]

«L'espulsione di Wesley ha cambiato la parti-a», ha detto l'allenatore. Come se il Como non avesse dominato fin lì. Gasperini non ha convinto nelle scelte: l'esclusione iniziale di Pisilli, gli inserimenti disastrosi di Rensch e Ziolkowski, la sostituzione di Malen poi è parsa una resa anticipata (e si era ancora sull'1-1). «Non ci sta girando bene - ha commentato l'allenatore -. Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi, peccato per quell'occasione di Malen sull'1-1 in cui avremmo potuto riportarci in vantaggio. [...] La vera difficoltà è stata dopo l'espulsione. Ora giovedì sappiamo di avere una partita importantissima, poi c'è il Lecce e la sosta: dobbiamo resistere, speriamo di raccogliere quanto non siamo riusciti a fare nelle ultime partite». [...]

Non è tutto buio, secondo Gasperini: «Ho con me ragazzi straordinari, in ogni caso. Alcuni sono giovanissimi, altri hanno un grande attaccamento alla maglia. Dobbiamo solo cercare di stare bene e recuperare al meglio alcuni giocatori. Celik? Speriamo solo crampi e che possa esserci giovedì contro il Bologna. Se riusciremo ad avere il nostro blocco, torneremo a fare risultati. Non è tempo di piangersi addosso». Di ricominciare a vincere una partita, magari sì.

(corsera)