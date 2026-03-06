«De Rossi passionale». È uno dei leader del Genoa «Ora tutto è cambiato»

CORSPORT - Si presenta puntualissimo. Alle 15 esatte, dopo l'allenamento, Victor Vitinha e a Pegli, ha alle spalle i meravigliosi affreschi della sede del club e sembra un uomo d'altri tempi. Ha quasi 26 anni, è nato in una parte del Portogallo che sa di storia e venti di mare, per quanto l'Atlantico non sia così vicino a quel distretto di Braga dove è cresciuto e dove un guerriero sconfisse i timori di Tarek. Il mare lo ha trovato a Genova e non solo perché, con la fidanzata Martina e i loro cani ama respirare a Corso Italia.

Vitinha ha lasciato Marsiglia, anche su suggerimento di Rino Gattuso, due anni fa e non sempre ha navigato in acque serene: tanti infortuni, una costante sensazione di "vorrei mai non posso", i dubbi sul presente e pure sul futuro. Poi tutto cambia: Diego Lopez, il nuovo manager del Genoa, gli conferma la fiducia; il club gli è accanto in un momento durissimo, quando i suoi due cuginetti di 3 e 5 anni perdono la vita a causa di un'esplosione a Trévoux, una cittadina francese nella regione dell'Ain. Daniele De Rossi lo mette al centro della squadra. Attaccante sì, ma anche tanto altro.

Da quando c'è De Rossi ha saltato una sola partita: I numeri dicono 3 gol e 2 assist. Potrebbe fare di più?

«Certo, non ho intenzione di accontentarmi, fare gol e la cosa che mi rende più felice. Lo vogliamo sia io sia l'allenatore».

De Rossi in una parola.

«Passionale».

Domenica nella Roma non ci sarà Dybala.

«La Roma è talmente forte c'ha tanti giocatori di qualità, anche se onestamente dai piedi di Paulo escono sempre grandi giocate. Mi dispiace che non ci sia, avrei voluto scambiare la maglia con lui»

All'Olimpico, due mesi fa, la vostra peggior partita. Per il resto siete un gruppo in costante crescita, anche se la lotta salvezza è ancora apertissima.

«Stiamo bene, ci sentiamo leggeri, ma sappiamo benissimo che dobbiamo fare ancora tanti punti per stare tranquilli. Siamo un gruppo che vuole fare sempre di più, sono sicuro che anche quando la classifica sarà a posto noi vorremo continuare a vincere per crescere. Vogliamo arrivare al nostro obiettivo il più rapidamente possibile. Con De Rossi e Lopez (Chief of Football, ndr) ci sentiamo più forti, in campo le cose ci sembrano più semplici. E anche i nuovi hanno portato qualità»

Pronti per domenica? La Roma si gioca la Champions, voi la salvezza.

«Stiamo lavorando tanto e forte. Partita durissima, ma in casa nostra. E abbiamo tanta voglia di vincere».