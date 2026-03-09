Daniele e la difesa dell'amico Lorenzo: “Sta facendo la storia del club”

IL CORRIERE DELLA SERA - Il ritorno all'Olimpico era stato traumatico e pure complicato da gestire. De Rossi ieri non ha fatto giustamente sconti alla sua Roma e s'è preso i tre punti: "Se decidi di fare questo mestiere devi mettere in preventivo che prima o dopo giocherai contro la Roma. Non voglio minimizzare quello che è stata per me la Roma, ma non voglio stare a giustificarmi perché sarei ipocrita e farei finta di essere dispiaciuto per una cosa che mi rende felice, cioè aver vinto". Il tecnico del Genoa ha poi difeso Pellegrini, autore del fallo da rigore dell'1-O: "Come tutti i romani, a Roma vengono criticati ma fra un po' ci diremo: 'Hai visto quando c'era

Pellegrini? Siamo un po' borbottoni… io

dico solo che Pellegrini sta facendo la storia della Roma".

L'ivoriano salta il Como In Coppa out Mancini

Una squalifica chiama l'altra. Ieri a Genoa era assente Wesley, domenica a Como mancherà Ndicka

che, da diffidato, nel primo tempo ieri si è fatto ammonire. L'ivoriano si ferma nel momento migliore: per lui terza rete consecutiva. Gasperini dovrà ruotare i difensori, in questa settimana: a Bologna

giovedì sarà fuori causa Mancini squalificato. La speranza dell'allenatore è quella di recuperare Hermoso.