Daniel Fonseca: "A Spalletti servirei io. Gasp vola con Wesley. Cappioli il più donnaiolo. Che scherzi con Ferrara"

GAZZETTA DELLO SPORT - Alla Roma ha vissuto anni bellissimi, alla Juventus ha vinto uno scudetto e una Supercoppa. Daniel Fonseca irrompe alla sua maniera sulla super sfida di stasera all'Olimpico: «Di Fonseca c'è sempre bisogno... Stavolta probabilmente farei più comodo a Spalletti. Gasperini ha trovato i gol con Malen, che ha avuto un impatto straordinario».

(...)

Che Juventus si aspetta dopo la rimonta solo sfiorata in Champions contro il Galatasaray?

«I bianconeri si giocano tanto, in caso di sconfitta la corsa Champions si farebbe davvero difficile: 7 punti dalla Roma diventerebbero tanti. (...) all'Olimpico è impossibile rilassarsi e la Juventus vorrà regalarsi un bel risultato per svoltare».

Lei ha un debole per Yildiz, ultimamente meno efficace in zona gol (...): sensazioni?

«Yildiz non si discute. L'ho detto e lo ripeto: a me ricorda un po' Francescoli. (...) Magari Yildiz torna al gol contro la Roma, queste serate sono quelle che esaltano i campioni. (...)».

(...)

Chi sarà l'uomo decisivo di Gasperini contro la Juventus?

«Sarebbe facile dire Malen. Io punto su Wesley. Non mi sorprende il suo impatto perché l'ho visto tante volte in Brasile quando giocava nel Flamengo. È un top player e con le sue sgasate può bruciare la Juventus. Spalletti dovrà trovare un modo per limitarlo».

L'altro laterale della Roma, Celik, è nel mirino della Juventus a parametro zero: sarebbe un rinforzo giusto?

«Se è titolare nella Roma, sicuramente potrebbe dare una mano anche alla Juventus».

(...)

Aveva più successo con le ragazze lei o Cappioli a Roma?

«Cappioli era il numero uno e i suoi racconti di inizio settimana leggendari. Mazzone aveva un debole per lui, ma quando si arrabbiava... "Cappioli, svegliati: non pensare sempre alle donne". Carletto è stato un papà. Come Ranieri, che mi volle a Napoli. (...)».