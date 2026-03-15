Dan Friedkin contro gli Hartono È la sfida di due ricchezze al bivio

Profuma di soldi, questo Como-Roma. E mica solo quelli che sarebbero garantiti dalla qualificazione Champions, una quarantina di milioni circa calcolando anche la stima della quota diritti tv. È una partita che profuma dei soldi delle due proprietà, le più ricche del nostro campionato. L'ha stabilito la rivista Forbes, che in settimana ha pubblicato la consueta lista dei paperoni mondiali, aggiornata al 2026. Applicata al calcio nostrano, oggi quella classifica disegna un derby: si affrontano i due proprietari più ricchi della serie A. Forbes ha piazzato Robert Hartono al 139° posto, Michael al 149°: patrimonio aggregato di 38,5 miliardi di dollari. Sotto di loro ecco Dan Friedkin, posizione numero 279, con un patrimonio di 11,4 miliardi.

(...) Non un trucco, ma un dribbling: non partecipando (ancora) alle coppe europee, la società non è soggetta alle norme Uefa che pretendono l'autosufficienza e un equilibrio tra costi e ricavi. Al Como infatti l'equilibrio non c'è: l'ultimo bilancio, al 30 giugno 2025, si è chiuso con una perdita di 105 milioni di euro. (...) E magari dalla prossima stagione anche i fratelli indonesiano cominceranno a fare uso del player trading, dunque a cedere e non solo ad acquistare. In fondo, quello che i Friedkin fanno da tempo con la Roma. E non sempre in maniera corretta, per la verità, se è vero che hanno investito oltre un miliardo di euro (per la precisione 1060 milioni) senza mai ottenere la qualificazione alla Champions League. Centrando due finali europee, è vero, vincendone una e perdendo la seconda con molti rimpianti. (...) Chissà che questo Como-Roma non racconti una svolta. Che non sia l'acceleratore dopo la frenata improvvisa, imposta da Gatti due settimane fa. Friedkin se lo augura, come una luce in fondo al tunnel. Come la prova di aver imboccato finalmente la strada giusta. "Siamo orgogliosi di sostenere la Roma dentro e fuori dal campo", è stato il suo messaggio dei giorni scorsi. (...) Nulla cambierebbe per Forbes, certo. Ma per la Roma, questo viaggio a Como, sposta tanto.

(corsera)