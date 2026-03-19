Da Pellegrini a Orsolini: ecco i rigoristi

Nessuno vorrebbe arrivarci ma la lotteria dei rigori è una possibilità concreta. E allora anche Gasperini e Italiano si fanno due conti in caso la gara dovesse terminare di nuovo in parità. Per la Roma in prima fila c'è sempre Malen che ha realizzato gli ultimi due penalty contro Napoli e Como e, in assenza di Dybala, è diventato il preferito di Gasp anche dagli undici metri. Gli altri due rigoristi dovrebbero partire dalla panchina magari proprio nell'ottica di un ingresso in campo nei supplementari. Si tratta di Pellegrini ed El Aynaoui. [...] Alle loro spalle c'è Cristante. Il quinto potrebbe essere Mancini che però conserva un ricordo amaro dell'ultima volta sul dischetto: la finale contro il Siviglia.

Intanto in porta un pararigori c'è, almeno fino a qui: Federico Ravaglia neutralizzò, nell'anno di Motta, Lautaro Martinez in Coppa Italia, Politano nella stessa annata che approdò alla qualificazione in Champions, e in semifinale di Supercoppa italiana (dicembre scorso) tappò i rigori di Bonny e Bastoni. Ma chi li tira, nell'eventualità?

Bisognerà ovviamente vedere chi sarà in campo dopo i 120': detto questo, Riccardo Orsolini sarebbe il primo rigorista, anche se in Coppa Italia contro la Lazio lo ha sbagliato. Poi, Federico Bernardeschi, Lewis Ferguson, Remo Freuler e Jonathan Rowe che un rigore decisivo lo ha realizzato proprio all'Inter a Riad. La sequenza dovrebbe essere questa, anche se poi i cambi e le sostituzioni diranno il resto.

(gasport)