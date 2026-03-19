Da Pellegrini a Bernardo. Juve, mercato sotto zero

Basterebbe attingere dal tabellone che, di stagione in stagione, riordina fedelmente i vari giocatori in scadenza di contratto, per costruire un Instant team competitivo a ogni latitudine. Da Lewandowski a Rudiger, passando per Goretzka, Brandt, Konate, Casemiro e Robertson. Un "giochino" intrigante, che trova terreno fertile sui social come sulle scrivanie dei principali club europei, a caccia di profili rilevabili al prezzo di saldo, utili per aggiungere qualità e carisma ai rispettivi organici. Discorso valido soprattutto per quei club costretti a destreggiarsi (per quanto possibile) tra i rigidi paletti della sostenibilità finanziaria. Non è un caso, infatti, che la Juve - dopo le maxi spese dell'estate 2024, abbia da tempo messo nel mirino la stragrande maggioranza dei profili in scadenza. [...]

Anche a centrocampo non mancano le occasioni a parametro zero: su tutte spiccano quelle di Pellegrini, Schlager (in uscita dal Lipsia) e Kessie (vecchio pallino di Comolli, che aveva già provato a portarlo in bianconero la scorsa estate). Il primo è al capolinea della sua avventura in giallorosso, e starebbe valutando diverse offerte di natura estera, specie dalla Premier. La Juve lo segue con attenzione: piace molto a Spalletti, che potrebbe spendersi in prima persona per caldeggiare il suo arrivo a Torino.

(TuttoSport)