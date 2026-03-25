Da Nizza alla Nazionale, così Pisilli ha svoltato e conquistato Gasp

La svolta per Pisilli è ormai lontana. Oggi, a 21 anni, è titolare (o quasi) della Roma e ha il posto in Nazionale tra i convocati per i playoff mondiali. Ma il percorso di Niccolò è partito in salita. Dall'Allianz Riviera il 24 settembre, a Nizza, alla seconda giornata di Europa League. Notte buia e amara solo per lui. Attorno i compagni a festeggiare. Quella sera Pisilli entrò male in partita. I giallorossi sono avanti di due reti, gol di Ndicka e Mancini, e Gasperini lo inserisce, a metà ripresa, al posto di Soulé. Passano 6 minuti e Niccolò stende in area Mendy. Rigore. Trasforma Moffi che permette al Nizza di riaprire a un quarto d'ora dalla fine il match. La Roma vince, ma Gian Piero strilla il giovane centrocampista: fallo inutile. (...) Riappare nell'ultima partita del 2025, un quarto d'ora per partecipare al successo contro il Genoa di De Rossi che lo avrebbe voluto a gennaio, anche in prestito. Gasperini, però, lo ha già bloccato: El Aynaoui è in Coppa d'Africa. (...) Gian Piero considera Pisilli il testimonial del centrocampista moderno. Non è solo la mezzala che fa bene con l'Under 21 di Baldini nel 4-3-3 (4 gol e 1 assist in due mesi e mezzo). (...) All'allenatore piace la predisposizione a giocare sempre con la faccia in avanti, la capacità di inserirsi e andare al tiro, la velocità con cui verticalizza e la spavalderia quando rischia la giocata. Nel nuovo anno è promosso: sempre presente nelle 13 partite di campionato, è presente in 7 dall'inizio, con 2 assist a Lecce e contro la Juve e la rete contro la Cremonese. I primi gol in coppa: doppietta contro lo Stoccarda. "Quando si cambia un allenatore ci sta che ci si metta un po' di più a recepire le idee che porta il nuovo. Importante è farsi trovare pronto quando vieni chiamato in causa" chiarisce da Coverciano. Con Gasperini "si corre e si fatica, ma in campo si vede. Ho migliorato in tanti aspetti: l'aggressività e il duello. Li metterò a disposizione di Gattuso". Sul ruolo: "Non fa più differenza stare avanti o dietro".

(corsera)