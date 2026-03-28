Da Konè a Konè: se Manu va all'Inter è pronto Ismael

Da Manu a Ismael, un passaggio che potrebbe concretizzarsi già la prossima estate. Perché poi perdere un Koné per portarne a casa un altro potrebbe anche anestetizzare il dolore di un addio. Già, perché la possibilità che i tifosi della Roma debbano salutare il loro Koné, Manu, prima del 30 giugno sono concrete, anche in funzione delle esigenze legate al bilancio ed al fair play finanziario Ma se poi alla fine dovesse lasciare spazio all'altro Koné, Ismael, allora il dispiacere sarebbe eventualmente minore. (...) La Roma ma sta seguendo ovviamente la situazione sia in entrata sia in uscita, consapevole che il centrocampista ivoriano (naturalizzato canadese) potrebbe essere un'ottima soluzione per il calcio futuro di Gasperini.

Del resto, il passaggio di consegne e l'operazione nascerebbe non solo da esigenze tecnico-tattiche, ma anche (e forse soprattutto) da quelle economiche. La Roma ha infatti bisogno di fare cassa entro il 30 giugno e sa bene che l'Inter è ancora lì, alla finestra, esattamente come lo era nella scorsa estate, quando Koné parlò a lungo con il club nerazzurro e il trasferimento sembrava poter diventare un fatto concreto. Poi saltò tutto anche per l'intermediazione di Claudio Ranieri, che non voleva cedere il centrocampista francese. Fattispecie però che potrebbe tornare d'attualità presto, soprattutto poi se l'Inter dovesse mettere sul piatto della bilancia una cifra superiore ai 40 milioni e magari anche vicina ai 50. Manu Koné, infatti, è stato pagato dalla Roma due estati fa 18 milioni più 2 di bonus e la prossima estate sarà a bilancio per circa 11 milioni, forse qualcosa in più. È evidente, dunque, che se dovesse essere ceduto ad una ci-fra tra i 40 e i 50 milioni, la plusvalenza sarebbe davvero im-portante, oltre i 30 milioni. Che poi sono proprio quelli che chiede oggi il Sassuolo per Ismael, (...) É chiaro, però, che anche in funzione degli ottimi rapporti che ci sono tra li Roma e il club emiliano si può poi trovare la formula giusta sia per la cifra finale (magari intorno ai 23-24 più bonus) sia per i pagamenti. (...)

(gasport)