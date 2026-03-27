Da Dybala a Pellegrini arrivano le offerte per i big in scadenza

Prima le uscite. Poi le entrate. La pausa per le nazionali è l'occasione per iniziare a fare il punto sulla prossima stagione, per fare la conta dei giocatori su cui Gasperini potrà fare affidamento nel suo secondo anno in giallorosso. Le uscite, (...) Dybala, Pellegrini, El Shaarawy e Celik. Quattro nomi pesanti, soprattutto per quanto riguarda gli ingaggi percepiti. (...) Insieme valgono 35 milioni di euro lordi all'anno. Una voce di spesa che i Friedkin hanno deciso di tagliare.

Si parte dalla Joya. Dybala, ancora infortunato, molto probabilmente tornerà in Argentina. Lo vuole lui, lo vuole la moglie Oriana Sabatini e lo vuole anche Leandro Paredes, che continua a tenergli aperta le porte della Bombonera. Buenos Aires, dunque. Sponda Boca. L'altro caso da risolvere è quello di Lorenzo Pellegrini. (...) Non si parla di rinnovo. Sull'ex capitano allora si muovono Napoli e Inter, con i nerazzurri destinazione preferita del calciatore. (...) Più defilata la Juventus. Chi invece è a un passo dal vestire il bianconero è Celik. Chiedeva quattro milioni a stagione e il club giallorosso si è fermato a 2,6. (...) Così come il Genoa di De Rossi è pronto a riaccogliere El Shaarawy: proprio con la maglia del Grifone, 18 anni fa, è partita l'avventura del Faraone in serie A.

(La Repubblica)