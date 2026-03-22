Curva-fischi: uno strappo da ricucire

Da qui a dire che qualcosa si è rotto definitivamente ce ne passa. Ma l'Olimpico non ha digerito a caldo l'eliminazione dall'Europa League. Al termine della sfida contro Il Bologna, la Curva Sud ha fatto segno alla squadra di non andare sotto al settore più caldo del tifo, ma di tornare subito negli spogliatoi. Tutto questo si è consumato sotto i fischi dello stadio, amareggiato per la sconfitta al supplementari. "Siamo tutti delusi per essere usciti dalla coppa, loro hanno fatto sentire la delusione cosi", ha poi detto Cristante a fine partita. I ragazzi di Gasperini non sono abituati a essere "respinti" dalla Curva Sud: si tratta di un primo terremoto. Roma-Lecce, però, può diventare un'occasione per ricucire questo strappo.

(corsport)