Crocevia Champions

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Gasperini si aggrappa a Malen per un altro appuntamento cruciale della stagione romanista e per invertire la rotta in trasferta e in un mese indigesto per le sue squadre. Reduce dal pareggio in casa del Bologna nell'andata degli ottavi di Europa League, la Roma non ha tempo di rifiatare e domani sarà di nuovo in campo in casa del Como. Sono due in particolare i «tabù» che i giallorossi vogliono sfatare nello scontro diretto per la Champions League, che arriva nel momento clou della stagione dopo il pari con la Juventus e il ko con il Genoa. e addirittura sei sconfitte. L'altro riguarda i dati di marzo delle squadre di Gasp: Op-ta riferisce che ha vinto solo quattro delle ultime quindici gare di Serie A disputate nel terzo mese dell'anno, accumulando pure cinque pareggi e sei sconfitte, con tre di questi ko arrivati nelle quattro sfide piu recenti. Dad che non sembrano casuali se si vanno anche a rileggere le parole del preparatore atletico giallorosso pronunciate in autunno: «Abbiamo lavorato per essere al top adesso, nel periodo che va da ottobre fino a febbraio, poi a marzo studieremo la situazione». Nelle ultime partite si è infatti notato un calo fisico in diversi uomini chiave, che devono però far fronte pure alle numerose assenze dovute all'emergenza infortuni e alle vane squalifiche che hanno limitato le rotazioni. Chi è costretto ad essere inosservabile è Malen, che partita dopo partita continua ad essere il giocatore fondamentale della squadra, con una voglia di puntare la porta che esalta Gasperini. L'olandese non ha possibilità per riposare - si è comunque giocato una volta a settimana nell'ultimo periodo - ed è pronto ancora una volta a trascinare il gruppo dopo i sei gol nelle prime otto presenze in Serie A. Tutti da decidere i compagni di reparto, con il possibile ritorno di Pellegrini e magari la riproposizione della coppia con Vaz contro la difesa a quattro del Como. Dall'altra parte Cesc Fàbregas e i suoi hanno una l'intenzione di fare un brutto scherzo a Roma e alla Juventus, raggiungendo un risultato straordinario a fine stagione: «Sono tre punti importanti, ma non c'è una motivazione di più. Siamo pronti, organizzati per andare a vincere, sapendo che il Toro ha fatto un mercato incredibile. E la squadra che ha alzato più it livello con il mercato. Serve la gara perfetta. Per me a una partita in pib, non 6 decisiva. Bisogna giocare sempre bene, si affrontano grandi giocatori e un grande allenatore. Dobbiamo farlo alla nostra maniera, però, poi il campo parlerà e valuteremo. Voglio - ha concluso lo spagnolo - vedere un Como con voglia, propositivo, con grandissima mentalità e coraggio». Gasperini sa che troverà un Como con il coltello tra i denti e sta tenendo altissima la concentrazione dei suoi, stimolandoli di continuo in allenamento. Il tecnico è consapevole che non si può sbagliare se il prossimo anno si vuole giocare la Champions.

