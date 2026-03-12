Cristante trequartisa, si rivede Hermoso. Svilar: «L'obiettivo è vincere il trofeo»

L'emergenza in avanti non abbandona la Roma neanche a Bologna. Soulé è rimasto nella Capitale oltre ai lungodegenti Dybala, Ferguson e Dovbyk. Malen guida l'attacco per la nona partita di fila, al suo fianco la sorpresa sarà Zaragoza. Altra panchina per Vaz. A completare il tridente Cristante che ritorna dal primo minuto, turno di riposo per Pellegrini. Altra chance dal l' per Pisilli, mentre al suo fianco ci sarà uno tra Koné e El Aynaoui. In vantaggio c'è il francese nonostante sia un po' in debito d'ossigeno. In difesa si rivede tra i convocati Hermoso che si è messo alle spalle la lesione all'ileopsoas rimediata tre settimane fa. Lo spagnolo si candida per una maglia da titolare al fianco di Ndicka e Ghilardi. L'alternativa è schierare Celik nel terzetto difensivo con Rensch a destra. Occhio ai gialli: in diffida ci sono Zeki, Evan e lo stesso Hermoso oltre a Mancini (oggi squalificato). A sinistra c'è Wesley. In porta il solito Svilar che ieri ha parlato in conferenza stampa al fianco di Gasperini. Mi-le è uno dei reduci della notte di Budapest e nonostante fosse in panchina ha voglia di rivalsa: «L'obiettivo è vincere la coppa, poi le notti europee danno emozioni speciali. Di stimoli ne ho tantissimi, a me nessuno deve dare motivazioni o ambizioni, sono abbastanza ambizioso da solo». (...)

(Il Messaggero)