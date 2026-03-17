Crisi Roma: Gasp, battere il Bologna per scacciare le difficoltà

LEGGO (F. BALZANI) - Un punto in tre partite e il posto in Champions che ora diventa un miraggio. Le idi di marzo tornano a scuotere la capitale, un'abitudine fastidiosa nelle ultime stagioni in cui la rosa corta ha influito spesso sui sogni di gloria dei tanti allenatori che si sono alternati in panchina. Al di là di qualche torto arbitrale, la crisi della Roma di Gasp è ormai conclamata e può essere attutita solo con un successo giovedì contro il Bologna in Europa League. In campionato, invece, i dati sono allarmanti. Nell'anno solare 2026 la Roma sarebbe addirittura ottava con 18 punti (in testa l'Inter con 32, davanti anche il Genoa di De Rossi con 19) e questo nonostante l'arrivo di Malen che ha segnato 7 gol in 10 partite. Un crollo totale dopo che i giallorossi avevano "vinto" il primato nella classifica solare del 2025. Per studiarne le cause a Roma è tornato anche Ryan Friedkin. Il clima a Trigoria, infatti, si è scaldato di nuovo. E ai tifosi non è piaciuto nemmeno il silenzio di Ranieri dopo il rosso ingiusto a Wesley contro il Como. Ma quali sono le cause? In primis gli infortuni e le scarse rotazioni in attacco. La Roma ha il record assoluto di avere 4 giocatori con la stagione praticamente finita (Dovbyk e Ferguson di sicuro, Dybala e Angelino quasi) a cui aggiungere la pubalgia infinita di Soulé. Gasp è costretto a far giocare sempre gli stessi e spesso ha dovuto snaturare il modulo. Poi ci sono alcuni big che sembrano aver mollato la presa: su tutti Koné e Mancini. Infine la difesa che ha perso solidità: la Roma nel 2026 ha subito il triplo dei gol del girone d'andata: 9 gol nelle ultime 5 partite, alla media di 1,8 a gara, mentre nelle precedenti 24 ne aveva presi in tutto 14, alla media di 0,58.