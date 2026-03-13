Così Bologna e Roma ci hanno offerto uno spettacolo europeo

La notizia peggiore, per Bologna e Roma, è arrivata dalla Francia. Perché, in casa del Lilla - che non è un avversario di secondo piano - l'Aston Villa ha conquistato una vittoria che sa di qualificazione già prenotata. E il club inglese - che una delle due italiane troverà ai quarti - è sicuramente l'osso più duro di questa Europa League. Una Coppa a cui giustamente Italiano e Gasperini - che ha già assaporato il gusto della vittoria con l'Atalanta - tengono molto: perché il trofeo porta prestigio, soldi e - per chi lo alza - non solo la qualificazione alla Champions da testa di serie ma anche la partecipazione alla Supercoppa europea. Vuoi mettere la soddisfazione di affrontare - che so - il Psg o il Real Madrid?

Certo, non è il caso di fare troppi programmi, perché come detto il cammino è ancora lungo e faticoso, ma Bologna e Roma hanno confermato di tenere moltissimo a questo appuntamento. Mettendola anche sul piano strettamente agonistico: a voler fare una battuta, si è visto insomma che la sfida è stata molto più "europea" di quella che avremmo visto in campionato. Magari qualche errore di troppo dal punto di vista tecnico, ma l'intensità e la voglia di superarsi c'erano tutte. Anche se alla fine il pareggio va sicuramente meglio alla Roma, chiamata adesso a concentrarsi sullo "spareggio" di domenica col Como, e che avrà la possibilità di giocarsi questo ottavo europeo nel suo stadio, a contatto con i propri tifosi. [...]

L'ennesimo gol per l'ex capitano giallorosso che tra tre mesi andrà a scadenza e rappresenta a 30 anni un'occasione di mercato. Perché basta farsi un giro addirittura a livello europeo per scoprire che non è facile trovare un centrocampista che ha realizzato più di settanta gol. Questa volta, dopo essersi messo in proprio e aver colpito due pali, a fornirgli l'assist giusto è stato il "solito" Malen, che - oltre ad essere stato indubbiamente il rinforzo più azzeccato di gennaio - si candida ad essere tra i migliori acquisti dell'intera stagione. Non per fare paragoni (anzi si) ma considerando i 42 milioni spesi per Nkunku o i 45 per Openda (pensate che il romanista in un mese e mezzo ha segnato come i due messi insieme da inizio stagione) i 25 stanziati per Malen sembrano davvero il frutto di una grande intuizione. A conferma che le idee contano almeno quanto i soldi.

(gasport)