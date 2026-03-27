Comunque vada, sarà una Roma da 10

Il futuro è adesso. E, andando oltre gli evidenti contrasti interni tra allenatore e management, la Roma si appresta a preparare la strategia per rendere più competitiva la rosa. A giugno le Grandi Manovre sono scontate. Sarà rifondazione, a prescindere dal piazzamento finale e dalla manitestazione a cui parteciperà il club giallorosso. Più che bocciature, saranno addii. Con Massara costretto a prendere minimo dieci giocatori, anche se poi i titolari saranno tre o quattro. (...) Dal roster dovrebbero uscire almeno nove giocatori. I quattro in scadenza: Celik, Pellegrini, El Shaarawy e Dybala. E i quattro in prestito: Tsmikas, Ferguson, Zaragoza e Venturino. Il quinto ha salutato a gennaio: Bailey. Celik e Pellegrini hanno ancora piccolissime chance di restare, come il giovane Venturino. Ma non ci sono stati contatti recenti per il rinnovo dei primi due e quindi vanno considerati out. Ai nove va aggiunto Dovbyk. (...) Almeno dieci arrivi, insomma, sembrano certi. E otto sono urgenti: il sesto difensore centrale, se resteranno Mancini, Ndicka, Hermoso, Ghilardi e Ziolkowski; due laterali da aggiungere a Wesley e Rensch, per forza mancini perché non si sa quando Angelino tornerà al top; quattro attaccanti, il reparto chiama due interpreti per ruolo, quindi i vice di Malen nel ruolo di centravanti - Vaz potrebbe bastare, ma andrà valutato a fine torneo - e di Soulé a destra, e i due per il lato sinistro di piede destro. Il centrocampo è a posto, due titolari e due ricambi, con Cristante, Koné, Pisilli ed El Aynaoui. Non sono però state conteggiate le eventuali cessioni di big. Una è sicura. (...) Dieci o più novità, dunque. Ma non c'è da stupirsi: sono state 12 per questa stagione, tra mercato estivo e invernale, 14 con i giovani, il portiere Zelezny (classe 2006) e il centravanti Arena (2009).

(corsera)