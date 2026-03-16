Como sogna, Roma ko e rabbia: Malen non basta. Fabregas è quarto, Gasp si infuria

[...] Il Como in questo momento ha un organico con più qualità dei giallorossi e i cambi incidono maggiormente. La Roma tira in porta una sola volta, su rigore, quando segna dopo sette minuti. Il Como la surclassa con un triplo sette: lo stesso numero per conclusioni nello specchio, fuori e corner. E le occasioni pulite sono una in più, compresa una traversa. La Roma si lamenta per l'espulsione di Wesley, al 19° della ripresa: secondo giallo esagerato. Ma sono gli avversari ad avere sempre in mano la partita, a creare più opportunità.

Per la Roma è la decima sconfitta in campionato, la tredicesima in stagione. Numeri che fanno riflettere: nelle ultime 5 giornate ha incassato 9 gol e se non ci fosse Donyell Malen, 7 reti in 9 turni di campionato, la situazione sarebbe ancora più compromessa. Negli scontri diretti con le prime 7 della classifica è la squadra che ha raccolto meno punti, soltanto 6. Il Como le ha mangiato 8 lunghezze in un mese: sgranocchia la quarta vittoria consecutiva, sorpassa la Juve, si installa da solo al quarto posto per la prima volta, a questo punto del torneo. [...]

La Roma ha già messo in cassaforte un gol su rigore di Malen, frutto di una pressione avanzata e di un errore nell'uscita da Sergi Roberto (passaggio sporco) e Diego Carlos (non ci arriva e stende El Shaarawy). Le migliori opportunità poi però sono tutte del Como, che è perfetto nella riaggressione, ma non chiude sotto porta con Paz due volte e anche Ramon. Il Como tiene il dominio della partita senza più rischiare. Alla Roma invece mancano le idee, perché tutti sono costretti soltanto a rincorrere gli avversari. Ancora fuori fase Koné, come Celik e Pellegrini: manca anche una supremazia sulle fasce, fatta di sovrapposizioni e scambi di posizione. Quello che è sempre stato un punto di forza di Gasp, fra l'altro non felice nei cambi, risalta come mancanza. Nella ripresa sale l'affanno, il pari è favorito da una linea non rispettata sul fuorigioco (Hermoso e il disastroso Rensch); il sorpasso, tap-in di Diego Carlos, è annunciato come uno scroscio dopo i tuoni.

La Roma non c'era più, e ora si deve ritrovare: giovedì l'aspetta l'Europa, appuntamento da non fallire, come la pensa però anche il Bologna.

(gasport)