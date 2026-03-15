COMO-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Koné dal 1', ballottaggio El Shaarawy-Vaz per il posto al fianco di Malen

Tanti dubbi per Gasperini in vista della sfida di questa sera (ore 18) contro il Como. Tra i pali c'è Svilar. In difesa potrebbe tornare Hermoso dal 1' minuto, al fianco di Mancini (unico sicuro di un posto da titolare), al posto dello squalificato Ndicka e Ghilardi (Ma occhio a Celik). Sulle fasce Wesley e Celik in vantaggio, ma potrebbero trovare spazio Rensch (in questo caso Wesley andrebbe sulla sinistra) e Tsimikas (se il turco dovesse rientrare nel terzetto difensivo). A centrocampo recuperato Koné, ballottaggio Cristante-Pisilli, Nicolò rientrerebbe negli undici nel caso di un avanzamento sulla trequarti di Bryan. Il rientro di El Shaarawy dà qualche possibilità in più a Gasp, l'unico sicuro rimane l'insostituibile Malen, sembrano leggermente favoriti Pellegrini ed El Shaarawy

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante; Pellegrini, Malen.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini; Vaz, Malen.

IL MESSAGGERO - Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini; Vaz, Malen.

IL CORRIERE DELLA SERA - Svilar; Celik, Mancini, Ghilardi; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Pellegrini; El Shaarawy, Malen.

IL TEMPO - Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante; Pellegrini, Malen.

IL ROMANISTA - Svilar; Celik, Mancini, Ghilardi; Rensh, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini; El Shaarawy, Malen.