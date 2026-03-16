Como-Roma: la moviola dei quotidiani. Massa disastroso, sbaglia sulla seconda ammonizione di Wesley e il VAR poteva intervenire per "scambio di persona"

La Roma cade anche a Como e perde 2-1 uno scontro diretto importantissimo per la Champions League. I giallorossi scivolano al sesto posto in classifica e la quarta posizione, occupata proprio dai lariani, dista tre punti. Prestazione gravemente insufficiente per l'arbitro Davide Massa (4.6), il quale commette un chiaro errore in occasione della seconda ammonizione di Wesley: Assane Diao viene fermato da Devyne Rensch, ma per il direttore di gara l'irregolarità è commessa dall'esterno brasiliano (che si trovava accanto) ed estrae il cartellino giallo numero 2 che vale l'espulsione. Netto, invece, il rigore assegnato alla Roma per un fallo di Diego Carlos su Stephan El Shaarawy.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 5

Al 6' è netto il rigore per la Roma: Diego Carlos aggancia col piede sinistro il destro di El Shaarawy che si era fiondato sul retropassaggio errato di Sergi Roberto, anticipandolo. [...] Molto dubbio il secondo giallo per Wesley al 64': Diao sembra cadere per il contatto alto con Rensch.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 4.5

Due partite in una per Massa: bravo fino al 64’, poi assoluto protagonista in negativo della sfida Champions. [...] Sull’1-1, Wesley insegue Diao, affiancato da Rensch: il brasiliano (già ammonito, corretto il primo provvedimento disciplinare) fa di tutto per non toccare l’avversario e a parte (forse) un leggero contatto (fra l’altro provocato da Diao, che allarga la gamba destra), praticamente fallo inesistente. Anzi, è più decisa la trattenuta di Rensch, se vogliamo fare un paragone (e un VAR sveglio si sarebbe attaccato a questo per far fare una revisione all’arbitro per “scambio di persona” sull’ammonizione). [...] Non ci sono infrazioni sul gol segnato da Douvikas: al momento del passaggio di Alex Valle, ci sono Hermoso e Rensch a tenerlo in gioco. Netto il rigore fischiato in campo, in ritardo l’entrata di Diego Carlos su El Shaarawy. [...]

IL TEMPO - VOTO 5

Como-Roma comincia subito con un episodio per Massa: il calcio di rigore assegnato dopo pochi minuti per il fallo di Diego Carlos su El Shaarawy. Netto il penalty: nessun dubbio sull'intervento del difensore, che stende il suo avversario in area dopo essere stato superato, e senza toccare il pallone. L'episodio clou, e anche il più incriminato, è però il secondo giallo a Wesley per un fallo su Diao. Il brasiliano, già ammonito, fa di tutto per evitare il contatto con l'avversario: dalla telecamera retroporta sembra effettivamente che non ci sia alcun impatto basso falloso né con il destro, né col sini-stro. Troppo lieve invece il contatto col braccio sinistro. Anche il tocco di Rensch sembra troppo poco per fischiare fallo, ma tra i due è quello dell'olandese il contatto "più punibile". Ricordiamo che il VAR può intervenire per un caso evidente di mistaken identity, cioè di scambio di persona; ma in questo caso Fabbri, che rientrava in questo ruolo dopo 26 giornate (l'ultima volta aveva sbagliato in Milan-Bologna), ritiene evidentemente che il fallo sia proprio di Wesley. Non è da rigore il tocco di braccio di Mancini nel primo tempo: il pallone gli carambola sul gomito dopo un rimpallo; non vuole opporsi a un tiro e la distanza è ravvicinata. La gara è molto tesa: lo confermano le schermaglie accese che coinvolgono Sergi Roberto prima con Mancini e dopo con Malen. L'arbitro sceglie, in entrambi i casi, di gestire senza ammonizioni. Così come non è da giallo l'impatto tra il gomito di Hermoso e il viso di Caqueret: lo spagnolo cerca di farsi largo ma non allarga troppo e non carica il gesto. Allo stesso modo Massa gestisce anche su Wesley, che in elevazione allarga il gomito su Ramon. Al netto del secondo giallo, sono giusti gli altri cartellini a Caqueret, Diego Carlos e Ghilardi.

IL MESSAGGERO - VOTO 4.5

Fischia troppo e a volte, molto male, vedi per il fallo inesistente di Wesley

(semmai è di Rensch) su Baturina. Non contento, mostra il secondo giallo al brasiliano, quindi espulso.

IL ROMANISTA - VOTO 4

Il rosso a Wesley è un episodio che cambia una partita e, forse, una stagione. Il protagonista è ancora una volta l’arbitro Davide Massa di Imperia, numeri alla mano una sentenza per la squadra giallorossa. Dal 1° ottobre 2022, infatti, la Roma non vince quando a dirigere la gara è l’arbitro ligure che si conferma dunque la bestia nera per la squadra della Capitale: nelle ultime 10 partite, 7 sconfitte e 3 pareggi. E tante polemiche. [...] Si parte con il rigore concesso alla Roma, inevitabile. El Shaarawy legge bene la pressione e mette in difficoltà Diego Carlos che lo stende in area. Massa non può far altro che concedere la massima punizione ma non c’è giallo: la promettente azione d’attacco è depenalizzata sul rigore. Difficile invocare il Dogso. [...] L’episodio che cambia tutto è il secondo giallo del brasiliano della Roma: stessa situazione e stessi automatismi, il problema è che il fallo non esiste. Pellegrini su Baturina è da giallo, ma c’è il vantaggio. Con Diao lanciato a rete inseguito insieme a Rensch, Wesley fa di tutto per non intervenire e non tocca il giocatore del Como. Non c’è contatto basso né di Wesley né di Rensch. [...] Il Var potrebbe intervenire per scambio di persona per ammonizione: poteva esserci revisione per valutare chi doveva essere ammonito. Ma Fabbri lascia sbagliare Massa, forse perché valuta che il fallo fischiato potesse essere la mano di Wesley sulla schiena di Diao. [...]