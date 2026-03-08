Colombo, Venturino e Pisilli già leader: la carica dei talenti

Gioventù e coraggio. Il Ferraris stasera sarà un trampolino di lancio per talenti. Non potrebbe essere diversamente con Daniele De Rossi e Gian Piero Gasperini in panchina: il primo, ha lanciato in Serie A a Roma Pisilli oltre ad un certo Huijsen e al baby portoghese Joao Costa, il secondo ha semplicemente costruito la sua lunga carriera con i baby rampanti, proponendoli senza paura e raccomandando loro

sempre di osare: da Criscito (con 4 suoi gol il Grifone conquistò un difficile terzo posto in B nel 2006-07, centrando la promozione), Perin, Mandragora, Sturaro,

Izzo e Pellegri nell'era rossoblù e da Pisilli (tolto dal mercato a gennaio dall'allenatore), Ghilardi, l'ex Venturino e il 16enne Arena (in gol in Coppa Italia) da quando è nella Capitale. Oggi, in particolare, la vetrina sara da una parte per Marcandalli, Ekhator, Colombo, Amorim e, dall'altra, di Ghilardi (appena riscattato dal Verona), Pisilli e Venturino, probabilmente vice Dybala sulla trequarti. Ma DDR ha coltivato anche il talento di Nuredini, ora bloccato da un infortunio, contribuendo a fare crescere Ekhator e Colombo. Prima di perorare la causa di un ex giallorosso come Baldanzi (il suo primo acquisto quando allenava la Roma), pure lui oggi ai box per un guaio muscolare. [...] Sotto l'altra metà del cielo, il laboratorio di Gasp non chiude mai a Trigoria. E la "gioielleria" itinerante del tecnico è sotto gli occhi di tutti. Parlano chiaro le prestazioni e il gol decisivo al Panathinaikos per la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League di Ziolkowski o il coraggio in campo proprio di Venturino (come ha dimostrato il big match con la Juve). E dopo aver lanciato in Coppa Italia Arena, subito a segno contro il Toro, ora Gasp è pronto a gettare a Genova nella mischia pure Vaz (pagato al Marsiglia 25 milioni), proprio nel momento in cui l'attacco è in emergenza senza Dybala, Soulé, Ferguson e

Dovbyk. La velocità del francese può sorprendere il Genoa nella ripresa: per lui e per tutti gli altri giovani leoni Marassi oggi sarà un regno delle possibilità.

