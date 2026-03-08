Colombo, Venturino e Pisilli già leader. La carica dei talenti

Gioventù e coraggio. Il Ferraris stasera sarà un trampolino di lancio per talenti. Non potrebbe essere diversamente con Daniele De Rossi e Gian Piero Gasperini in panchina. (...) Oggi, in particolare, la vetrina sarà da una parte per Marcandalli, Ekhator, Colombo, Amorim e, dall'altra, di Ghilardi (appena riscattato dal Verona), Pisilli e Venturino, probabilmente vice Dybala sulla trequarti. Perché non è mai stata una questione di età, a Genova come a Roma. Sul mercato di gennaio, per esempio, De Rossi ha lavorato con il club avallando un investimento oneroso in ottica futura (8 milioni) per portare a Genova il ventenne brasiliano Amorim. (...) Ma DDR ha coltivato anche il talento di Nuredini, ora bloccato da un infortunio, contribuendo a fare crescere Ekhator e

Colombo. Prima di perorare la causa di un ex giallorosso come Baldanzi (il suo primo acquisto quando allenava la Roma), pure lui oggi ai box per un guaio muscolare. La filosofia di De Rossi è chiara: "Va premiato il talento e va ricercata la grandezza". Pazienza se poi ci sarà da soffrire un po' di più nell'immediato. Sicuro titolare contro l'ex Gasp sarà Marcandalli, alla prima stagione da titolare e ormai vero pilastro del terzetto difensivo sul centrodestra, la stessa fascia dove Norton-Cuffy (campione europeo U21 in carica con l'Inghilterra) sta provando a recuperare per stasera. Sotto l'altra metà del cielo, il laboratorio di Gasp non chiude mai a Trigoria. (...) Aver trattenuto Pisilli (che sembrava destinato proprio al Genoa, richiesto da DDR) e avergli detto "qui diventerai il Koné o il Cristante del futuro" dice molto del fiuto dell'allenatore. (...) Parlano chiaro le prestazioni e il gol decisivo al Panathinaikos per la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League di Ziolkowski o il coraggio in campo proprio di Venturino (come ha dimostrato il big match con la Juve). E dopo aver lanciato in Coppa Italia Arena, subito a segno contro il Toro, ora Gasp è pronto a gettare a Genova nella mischia pure Vaz (pagato al Marsiglia 25 milioni), proprio nel momento in cui l'attacco è in emergenza senza Dybala, Soulé, Ferguson e Dovbyk. La velocità del francese può sorprendere il Genoa nella ripresa: per lui e per tutti gli altri giovani leoni Marassi oggi sarà un regno delle possibilità.

(gasport)