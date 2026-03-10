Champions, c'è solo un posto: Roma torna Hermoso e si rialza il muro. Koné da rilanciare

Gian Piero Gasperini a Genova è stato chiaro: "Non sono preoccupato, anche perché chi si preoccupa resta a casa". Ed allora il rammarico per la sconfitta con il Genoa resta, esattamente come quello delle mancate vittorie contro Napoli e Juventus, quando tutto faceva pensare che i giallorossi potessero fare due colpi doc. Ma a Trigoria la parola d'ordine è "vietato abbattersi". Chiaro, però che dopo aver assaporato la possibilità di volare a +7 sulla Juventus avere adesso i bianconeri a un solo punto di distanza ed il Como a braccetto qualche preoccupazione la porta. Anche perché Roma nelle ultime partite qualche motivo di ansia l'ha evidenziato. Ad iniziare da quei 7 gol subiti nelle ultime 4 gare: due da Napoli e Genoa, tre dalla Juventus. Insomma, la difesa non è più solida come prima e questo lo dimostra anche il fatto che nelle 24 precedenti partite i giallorossi avevano subito 14 reti, ad una media di 0,58 a gara, mentre nelle ultime 4 sfide la media è appunto schizzata in alto, addirittura a 1,75. Insomma, il muro giallorosso è crollato e adesso bisognerà capire soprattutto perché. L'assenza di Hermoso è stata sicuramente pesante, esattamente come lo scadimento di forma di un pilastro come Mancini. Ma poi ci sono anche le ruote sgonfie di Manu Koné, che prima dava una copertura assoluta alla difesa e che invece adesso gioca a ritmo ridotto. Ritrovare lo smalto migliore del francese è la cosa più importante in vista del rush finale. Dopo la sfida di Europa League a Bologna la Roma andrà a far visita proprio al Como, in quello che a tutti gli effetti oggi è uno scontro diretto per la Champions. Con i lariani servirà anche più pericolosità davanti e maggiore assistenza a Malen. Anche a Genova l'olandese è sembrato troppo isolato e poco servito. Gasp spera di recuperare presto Soulé, che potrebbe anche essere la vera sorpresa di Como. Lui una scossa può darla, con i suoi strappi e le sue giocate, cosa che finora non è riuscita ai vari Pellegrini, Zaragoza e Venturino. Fare risultato contro Fabregas è vitale per la corsa Champions, pure perché dopo Gasperini ospiterà il Lecce ed allora potrebbe anche andare alla sosta con un sorriso. Anche se poi alla ripresa ci sarà l'Inter, fuori casa. Un motivo in più per far bene a Como e non preoccuparsi.

(gasport)