Cena Totti-Gasperini, i retroscena: il ruolo di Candela, la data del 21 marzo e i dettagli sul ruolo

(...) Totti e Gasperini ieri sera hanno mangiato al ristorante “Rinaldi al Quirinale”, uno dei locali preferiti dall’ex capitano, luogo che trasuda romanismo. (...) Vincent Candela, amico di entrambi, ha propiziato la cena: il francese è stato un ponte ma pure un testimone del domani che si costruisce a tavola, come in ogni storia che si rispetti. Sul menù risate, battute, ma soprattutto tanto calcio. La rosa attuale della Roma, gli obiettivi stagionali, quelli futuri. Il centenario che incombe. E la volontà comune di fare grande la Roma. (...) Gasperini è uomo pratico. E in Totti vede un aiuto concreto: come dirigente capace di incidere nelle dinamiche interne, convincente nel parlare ai giocatori e nel trasmettere identità. Non una bandiera da sventolare nelle serate di gala. Ma una presenza che lavora, consiglia, indirizza. (...) C’è ancora uno spartiacque personale: l’udienza di divorzio del 21 marzo. Rappresenta un confine. Superato quello, la scena potrà liberarsi definitivamente. E il cerchio chiudersi. La sensazione è che la strada sia tracciata. (...)

(corrieredellosport.it)