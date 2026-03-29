Celik, escluse lesioni muscolari: giocherà contro il Kosovo, a disposizione per la sfida con l'Inter

Arrivano notizie rassicuranti dal ritiro della nazionale turca riguardo alle condizioni fisiche di Zeki Celik. L'esterno giallorosso, che era stato costretto a saltare la precedente sfida contro la Romania per un problema fisico, è stato sottoposto a esami strumentali che hanno dato esito negativo. I test clinici hanno infatti escluso la presenza di lesioni muscolari, riconducendo lo stop a un semplice fastidio. Di conseguenza, il calciatore è tornato ad allenarsi ed è a disposizione del Commissario Tecnico Vincenzo Montella per la finale dei play-off di qualificazione ai Mondiali contro il Kosovo.

Il responso medico rappresenta ovviamente un sollievo anche per Gian Piero Gasperini. Celik, una volta conclusi gli impegni con la propria selezione, farà rientro nella Capitale per riprendere gli allenamenti a Trigoria ed essere regolarmente disponibile per il big match contro l'Inter, in programma domenica sera allo Stadio Olimpico.

(Il Messaggero)