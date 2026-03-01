Celik contro Yildiz, corsia tutta turca. Un futuro insieme?

Nella sfida Champions tra Roma e Juventus, uno dei duelli più interessanti sarà quello sulla fascia tra i due connazionali turchi, Zeki Celik e Kenan Yildiz. Compagni in nazionale, stasera saranno avversari in un confronto diretto che si preannuncia esplosivo.

Celik avrà il difficile compito di arginare il talento del giovane bianconero, un concentrato di dribbling, leadership e pericolosità al tiro. L'esterno della Roma, però, non potrà limitarsi a difendere: Gasperini gli chiederà la solita spinta offensiva per mettere in difficoltà la catena di sinistra della Juve. Mandare fuori giri l'accoppiata Yildiz-Cambiaso sarà una delle chiavi della partita.

(...) Ma il duello non si limita al campo. Con il contratto in scadenza a giugno e le trattative per il rinnovo ancora in stallo, Celik è finito nel mirino proprio della Juventus, che cerca un rinforzo di qualità per la fascia destra. Un intreccio di mercato che potrebbe riunire i due talenti turchi sotto lo stesso colore, quello bianconero. Chissà che stasera, a fine partita, Yildiz non sussurri qualcosa al suo connazionale.

(gasport)