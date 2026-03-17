Celik col Bologna ci sarà: Olimpico pieno di bandiere

Sospiro di sollievo per Celik. Solamente un affaticamento muscolare al polpaccio destro e nessun problema grave emerso dagli esami strumentali. A Como era stato costretto ad uscire a venti minuti dal termine della partita, giovedì sarà a disposizione per il Bologna in Europa League. L'Olimpico viaggia verso il sold out, la Sud ha preparato una bellissima scenografia e ha invitato tutti i presenti negli altri settori a portare una bandiera per ricreare l'atmosfera del match con l'Athletic

Bilbao dell'anno scorso. Tutto ok per Pisilli partito dalla panchina a causa di una condizione fisica non ottimale dopo le fatiche di Coppa. Chi rischia di vederla nuovamente dalla tribuna è Matias Soulé che continua a lavorare sul campo ma il rientro in gruppo è rimandato alla prossima settimana. Arrivederci, quindi, al week end di Pasqua nel quale la Roma affronterà l'Inter a San Siro. Ieri solito lavoro di scarico a Trigoria, mentre oggi primo vero allenamento sotto gli occhi di Gasperini che domenica non è tornato nella Capitale per passare qualche ora in compagnia della famiglia a Grugliasco. Novità nell'organigramma giallorosso: Chiara Gentile è la nuova legal e compliance director, prende il posto di Lorenzo Vitali dopo l'addio a giugno.