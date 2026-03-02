C'è sempre Malen

Ognuno immagina la felicità come vuole: per i tifosi della Roma ormai la gioia ha sempre gli occhi e il sorriso di Donyell Malen. Ancora lui. Sarebbe stata la serata perfetta senza i minuti finali del match, è vero, eppure c'è una luce lì davanti che non si spegne mai. [...]

L'attaccante olandese, sempre acceso e mai in ombra, ha messo a segno un altro gol di gran classe in campionato, dimostrandosi ancora una volta freddo e cinico sotto porta come Gian Piero Gasperini vuole. Una partita interpretata alla costante ricerca del gol, cercando sempre il dialogo con i compagni da giocatore moderno, da centravanti vero. [...]

Dal suo esordio in Serie A, datato 18 gennaio, solo Harry Kane (nove) del Bayern Monaco ha segnato più gol del centravanti giallorosso considerando i top 5 campionati europei: il bomber olandese ha messo a referto già sei reti in sette gare, le stesse di Lamine Yamal del Barcellona e Ante Budimir dell'Osasuna. E i tifosi continuano a sognare stretti attorno al loro centravanti, in cui rivedono le imprese di Gabriel Batistuta, unico a precedere con 8 gol in 7 gare Malen nella classifica dei migliori marcatori al primo anno in giallorosso. [...]

(gasport)