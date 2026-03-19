C'è Ravaglia. Rowe titolare, a sinistra Lykogiannis?

Nel teatro della vittoria in Coppa Italia il 14 maggio 2025, il Bologna tenta la "mandrakata" anche contro i sessantamila dell'Olimpico. Se è vero, come è vero, che il Bologna europeo da asporto va meglio di quello casalingo (vittorie a Bucarest, Vigo, casa Maccabi e a Bergen: 8 gol totali, 2 di media a partita), beh, è altrettanto reale che sarà lotta tutta da giocare. [...]

Viso aperto quanto? Ancora 4-3-3, il ritmo verrà modulato e non certo soppresso, l'idea anche di mettersi col blocco-basso c'è: la "prevenzione" si può fare, il Bologna in questo senso è cambiato. Italiano ha deciso di cambiare 9-10 undicesimi rispetto all'ultima gara di Serie A.

Ravaglia in porta per Skorupski (ko), Bernardeschi torna titolare, Rowe nel tridente con Castro che se la gioca - come sempre - con Dallinga. In mezzo, Freuler dal 1' con Ferguson e forse Pobega. Unico dubbione: a sinistra andrà Lykogiannis (favorito) o verrà spostato Joao Mario con Zortea a destra? Le due certezze sono Berna e Lucumi: qui, zero dubbi.

(gasport)