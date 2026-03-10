C'è lo sponsor: per il club 16 milioni a stagione

I lavoro del CBO Gandler è completo. A sei mesi dal suo arrivo il dirigente giallorosso è riuscito a trovare il nuovo main sponsor: Eurobet.live. Sulle maglie comparirà il sito correlato dell'azienda di scommesse poiché esporre solamente il nome sarebbe illegale a causa del Decreto Dignità. Accordo trovato fino al 2029 sulla base di circa 16 milioni a stagione. Una boccata d'ossigeno per le casse del club in vista delle plusvalenze da registrare entro il 30 giusto. Applausi da parte dei Friedkin per Gandler che a dicembre aveva chiuso la partnership con WizzAir.

L'esordio domenica con il Como, venerdì shooting ed evento con i giocatori. Prima, pero, la trasterta di Bologna. Viaggia verso la convocazione Hermoso, che si è allenato parzialmente in gruppo e oggi tornerà a disposizione. Migliorano le condizioni di Soulé. Il lavoro extra con l'osteopata di fiducia sta dando buoni segnali e ieri ha svolto una sessione personalizzata a Trigoria. Giovedì non ci sarà, la speranza è di rivederlo nel ritorno. In caso di semaforo rosso appuntamento al match contro il Lecce. Out Mancini per squalifica, scalpita Zaragoza.

(Il Messaggero)