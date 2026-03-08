C'è il Parma: Arena resta con i baby

Antonio Arena resta nel giro della Primavera e darà una mano alla baby Roma al

Tre Fontane, chiamata a difendere il primo posto in classifica. L'attaccante del 2009,

infatti, non è stato convocato da Gasperini per la trasferta di Genova, quindi sarà in campo stamattina contro il Parma a meno di imprevisti. La partita è molto complicata: i ducali, fortissimi fisicamente, sono la terza forza del campionato e in più hanno eliminato i giallorossi dalla Coppa Italia. Guidi alza la guardia alla vigilia dello scontro diretto. [...]