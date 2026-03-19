C'è El Shaarawy, Koné recupera. In tribuna atteso Ryan Eriedkin

Gasperini, come per i big match contro Conte e Spalletti in questo 2026, non ha ufficializzato la lista dei convocati. A parte gli infortunati Soulé (rientro dopo la sosta), Dybala, Dovbyk e Ferguson, e i giovani Arena e Venturino (fuori dalla lista Uefa), avrà il resto della rosa a disposizione. [...]

Il reparto, nel 3-4-1-2, sarebbe lo stesso schierato all'andata, con Cristante dietro le due punte. Se, invece, sarà l'ex capitano ad iniziare la partita, farà il trequartista. In attacco, accanto a Malen, c'è El Shaarawy. [...]

Dietro, invece, spazio ai titolari. Mancini, ancora dolorante al polpaccio (fasciato per l'allenamento come Celik), ha dato la disponibilità.

Stamattina appuntamento a Trigoria (ieri niente ritiro) e ultimo test. In tribuna atteso anche Ryan Friedkin, assente dalla partita del 25 gennaio col Milan. Gian Piero conta nelle prossime ore di confrontarsi sulle strategie del club. Sul mercato. E sullo staff medico, con il quale ha avuto venerdi l'ennesimo (e robusto) scontro, legato al forfait di Koné al Dall'Ara.

(corsera)